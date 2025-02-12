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Bilecik'te 'Sağlıklı Besleniyorum' Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te 'Sağlıklı Besleniyorum' Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı kapsamında, öğrencilerin sağlıklı beslenmesinin önemi vurgulanan bir etkinlik düzenlendi. Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, velilerin hazırladığı çorbayı öğrencilere ikram ederek bu geleneği sürdürme mesajı verdiler.

Bilecik'te Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Osmaneli İlkokulu'nda 'Sağlıklı Besleniyorum' etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş Osmaneli İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. İkili BİL-EN kapsamında 'Sağlıklı Besleniyorum' etkinliği ile velilerin hazırladığı çorbayı öğrencilere tek tek ikram etti. Düzenlenen programda çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Kılıç, öğretmenler ve veliler bu geleneği devam ettirerek öğrencilere erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığını edindirdiklerini vurguladı. Daha sonrasında ise Kılıç, emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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