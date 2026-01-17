Bilecik'te, rahim ağzı kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Bilecik'te Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında polis eşleri ve kadın polislerin katılımıyla seminer düzenlendi. Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener'in öncülüğünde, kadın polisler ve dernek üyelerinin katılımıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Dr. Aylin Asa Afyoncu tarafından rahim ağzı kanserinde korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve hastalığa yönelik güncel yaklaşımlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sağlık alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Etkinlik, kadın sağlığı konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK