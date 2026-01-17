Haberler

Bilecik'te rahim ağzı kanseri farkındalık semineri

Güncelleme:
Bilecik'te rahim ağzı kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen seminere kadın polisler ve polis eşleri katıldı. Dr. Aylin Asa Afyoncu, katılımcılara koruma yöntemleri ve erken tanının önemi hakkında bilgi verdi.

Bilecik'te, rahim ağzı kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Bilecik'te Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında polis eşleri ve kadın polislerin katılımıyla seminer düzenlendi. Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener'in öncülüğünde, kadın polisler ve dernek üyelerinin katılımıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Dr. Aylin Asa Afyoncu tarafından rahim ağzı kanserinde korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve hastalığa yönelik güncel yaklaşımlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sağlık alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Etkinlik, kadın sağlığı konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
