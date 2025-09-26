Haberler

Bilecik'te Psikososyal Kriz Eğitim Programı Tamamlandı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Psikolojik travma ve krize müdahale eğitimi' başarıyla tamamlandı. 60 meslek elemanının katıldığı eğitimde, katılımcılara çeşitli psikososyal bakım konularında bilgi ve beceriler kazandırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bir kalkınma ajansı tarafından 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Psikososyal krizlerde yanınızdayız' başlıklı 'Psikolojik travma ve krize müdahale eğitimi' başarıyla tamamlandı. İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 60 meslek elemanının katıldığı eğitim programı, altı gün süresince teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında katılımcılara; travma, kriz, yas süreci, psikososyal müdahale teknikleri, rahatlama ve gevşeme egzersizleri ile Basic Ph ve metafor uygulamaları gibi konularda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırıldı. Eğitimin sonunda düzenlenen kapanış töreninde, katılımcılara sertifikaları Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından takdim edildi.

İlkay Türkoğlu, "Program mesleki gelişime önemli katkı sağlıyor. Katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
