Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireyler pasta ve tatlı yaptı

Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireyler pasta ve tatlı yaptı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) özel ihtiyaçlı bireyler pasta ve tatlı yapımı etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) özel ihtiyaçlı bireyler pasta ve tatlı yapımı etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Programı' bünyesinde düzenlenen etkinlikte, Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel ihtiyaçlı bireyler mutfağa girerek pasta ve tatlı yaptı. 'Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı' müfredatında yer alan Pasta ve Tatlı Yapım Teknikleri dersi kapsamında gerçekleştirilen programda katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte bireylerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve ekip çalışmasıyla uyumlarının desteklenmesi hedeflendi. Programa katılan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da özel ihtiyaçlı bireylerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte hazırlanan pasta ve tatlılar katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bu tür etkinliklerle bireylerimizin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını ve kendi becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
