Haberler

Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu Açılıyor

Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pelitözü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 9 sınıflı Özel Eğitim Anaokulu, özel çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için modern bir ortamda eğitim vermeye hazırlanıyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilecik'te özel eğitim için güçlü adımlar atılıyor.

Bilecik'in Pelitözü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 9 sınıflı Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açmaya hazırlanıyor. Bilecik Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, özel çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern ve güvenli bir eğitim yuvası inşa edildi. Yapımı tamamlanan anaokulunda, öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek donanımların eksiksiz bir şekilde hazırlandığı bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Özel evlatlarımız için en güzel imkanları sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızı huzurlu, güvenli ve modern bir ortamda karşılayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail askerleri sınırı geçti, Ürdün silahlı güçleri anında müdahale etti

İsrail askerleri o ülkeye 'izinsiz' girdi! Müdahale anında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.