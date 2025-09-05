Bilecik'te Özel Eğitim Anaokulu Açılıyor

Bilecik'te özel eğitim için güçlü adımlar atılıyor.

Bilecik'in Pelitözü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 9 sınıflı Özel Eğitim Anaokulu, yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilerine açmaya hazırlanıyor. Bilecik Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, özel çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern ve güvenli bir eğitim yuvası inşa edildi. Yapımı tamamlanan anaokulunda, öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek donanımların eksiksiz bir şekilde hazırlandığı bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Özel evlatlarımız için en güzel imkanları sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızı huzurlu, güvenli ve modern bir ortamda karşılayacağız" dedi. - BİLECİK