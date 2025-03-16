Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışması Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla önemli bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Gümüşdere köyünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara anız yakılmaması konusunda uyarılar yapılarak, yangın riskini azaltma yönünde bilinç oluşturulmaya çalışıldı.

Yetkililer, bilinçsizce yapılan anız yakmanın çevredeki ormanlık alanlara büyük zarar verdiğini vurguladı. Bu kapsamda, orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemleri içeren broşürler dağıtılarak farkındalık artırıldı. Vatandaşlara, yeşil alanların korunması için yürütülen projeler hakkında da detaylı bilgi verildi.

Orman İşletme Şefliği, doğal güzelliklerin korunması için vatandaş desteğinin kritik önem taşıdığını belirtti ve herhangi bir yangın belirtisi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini istedi. Yetkililer, doğayı koruma konusunda toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Doğal alanların korunması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Pazaryeri ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tüm vatandaşları dikkatli ve bilinçli olmaya davet ediyor. - BİLECİK