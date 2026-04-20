Bilecik'te okçuluk turnuvası düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan çocuklar için okçuluk turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada çocuklar geleneksel sporu tanıma ve sportif faaliyetlere katılım sağlama fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar arasında ata sporlarından biri olan okçuluk branşında turnuva gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvada çocukların hem sportif faaliyetlere katılımının artırılması hem de geleneksel sporların tanıtılması amaçlandı. Etkinlikte çocuklar kıyasıya mücadele ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, birinciliği elde eden Resul Tütüncü tebrik edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Ata sporumuz olan okçuluğun yaşatılması ve çocuklarımıza aktarılması bizim için büyük önem taşıyor. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
