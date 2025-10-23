Haberler

Bilecik'te Öğrencilere Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Bilecik Merkez Atatürk İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine düzenlenen 'Su verimliliği eğitimi' programında toplam 385 öğrenciye su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması hakkında bilgi verildi.

Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilerine suyun önemi anlatıldı.

Bilecik Merkez Atatürk İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine düzenlenen 'Su verimliliği eğitimi' programı kapsamında toplam 385 öğrenciye tasarruflu su kullanımı, su kaynaklarını koruma yöntemleri ve suyun günlük yaşamdaki önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sırasında öğrenciler interaktif yöntemlerle su tasarrufu konusundaki farkındalıklarını artırdı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genç nesillerin su kaynaklarına karşı duyarlılığının artırılması amacıyla bu tür eğitimler il genelinde devam edecektir. Program sayesinde öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmaları hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
