Bilecik'te öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "SİBERAY" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi. Faaliyet kapsamında öğrencilere siber farkındalık, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Dijital dünyada güvenli kullanım alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, internetin bilinçli kullanımı ve karşılaşılabilecek riskler hakkında da bilgiler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı