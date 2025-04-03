Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Bilecik'te Öğrenciler Fidan Dikimi Etkinliği ile Geleceğe Yatırım Yaptı

Bilecik'te Öğrenciler Fidan Dikimi Etkinliği ile Geleceğe Yatırım Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün himayesinde gerçekleştirilen BİL-EN Programı çerçevesinde, 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri fidan dikimi etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, geleceğin bireylerinin çevresel farkındalığını artırmayı ve eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün himayelerinde yürütülen Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Faaliyetin cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve geleceğin bireylerini hazırlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Programın "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!" düsturundan hareketle benimsenen "Öğrenciyi Yaşat ki Geleceğimiz Aydınlansın" anlayışı doğrultusunda, etkinlik sırasında öğrencilerin çevresel farkındalığının geliştirilmesi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım; "Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden 100. Yıl Atatürk İlkokulu Müdürü Birol Yıldız ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.