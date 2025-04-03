Bilecik'te Öğrenciler Fidan Dikimi Etkinliği ile Geleceğe Yatırım Yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün himayelerinde yürütülen Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Faaliyetin cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve geleceğin bireylerini hazırlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Programın "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!" düsturundan hareketle benimsenen "Öğrenciyi Yaşat ki Geleceğimiz Aydınlansın" anlayışı doğrultusunda, etkinlik sırasında öğrencilerin çevresel farkındalığının geliştirilmesi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım; "Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden 100. Yıl Atatürk İlkokulu Müdürü Birol Yıldız ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK