Bilecik'te muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Bilecik'te AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhamı Çınar ve merkez ilçe köy muhtarları bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda köylerin ihtiyaçları, sahadaki talepler ve yürütülen hizmetler ele alınırken, yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Köylerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sahadaki talepleri istişare ederek, ortak akılla çözüm üretmenin önemini bir kez daha vurguladık. Birlik ve beraberlik içinde, hemşerilerimize en iyi hizmeti ulaştırma gayretiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

