Bilecik'te Muhtarlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı

Bilecik'te Muhtarlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, muhtarların kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli sunmaları amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Programda muhtarların sorunları ele alındı ve güvenlik konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde sunmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda, muhtarların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar ele alınarak çözüm süreçlerine katkı sağlanması hedeflendi. İlçedeki kamu kurumlarının amirleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler sundu. Muhtarların talepleri dinlenerek karşılıklı istişare ortamı oluşturuldu.

Eğitimin ikinci bölümünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Kırsal bölgelerde alınması gereken önlemler ve muhtarların bu konudaki sorumlulukları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, muhtarların bilgi düzeyini artırarak hizmet kalitesine doğrudan katkı sunan bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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