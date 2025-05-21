Bilecik'te Muhtarlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde sunmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda, muhtarların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar ele alınarak çözüm süreçlerine katkı sağlanması hedeflendi. İlçedeki kamu kurumlarının amirleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler sundu. Muhtarların talepleri dinlenerek karşılıklı istişare ortamı oluşturuldu.

Eğitimin ikinci bölümünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Kırsal bölgelerde alınması gereken önlemler ve muhtarların bu konudaki sorumlulukları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, muhtarların bilgi düzeyini artırarak hizmet kalitesine doğrudan katkı sunan bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK