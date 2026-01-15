Haberler

Bilecik'te 'Modüler Aile Eğitim' programı sertifika töreni

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Modüler Aile Eğitim' programını başarıyla tamamlayan personel için sertifika töreni düzenledi. İl Müdürü Nejat İlhan, programın amacının personelin mesleki bilgi ve donanımını artırmak olduğunu belirtti.

'Modüler Aile Eğitim' programını başarıyla tamamlayan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri için sertifika programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Rahim Duman ve Seçkin Bilici katılım sağladı. Programda, eğitimi veren Sosyal Çalışmacı Hasan Adan tarafından yürütülen eğitim sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Program sonunda eğitimleri tamamlayan personele sertifikaları takdim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Modüler Aile Eğitim Programı ile personelimizin mesleki bilgi ve donanımını artırmayı hedefliyoruz. Bu tür eğitimlerle ailelere sunulan hizmetlerin kalitesini daha da yükseltiyoruz. Programa emek veren eğitimcimiz başta olmak üzere tüm personelimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
