'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğinde minikler camiye götürüldü

Bilecik'te 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği kapsamında anaokulu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri camiye götürüldü.

Öğrenciler, Yenipazar İlçe Müftüsü Muhammet Aktaş ve cami imam hatibi tarafından karşılandı. Miniklere caminin bölümleri ve ibadet adabı yaşlarına uygun şekilde anlatıldı. Meraklı sorularıyla programa renk katan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Merak dolu bakışları ve içten sorularıyla programa anlam katan evlatlarımız, Ramazan'ın paylaşma, sevgi ve saygı iklimini yerinde tanıdı. Bu güzel buluşmanın çocuklarımızın gönül dünyasında kalıcı izler bırakmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı