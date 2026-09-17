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Bilecik’te metruk bina tehlike saçıyor

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Bilecik’te metruk bina tehlike saçıyor
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Bilecik’in en işlek sokaklarından birinde bulunan metruk bina adeta çöp eve dönerken, mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik'in en işlek sokaklarından birinde bulunan metruk bina adeta çöp eve dönerken, mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk ev adeta çöplüğe dönerken, bu durum tepkilere neden oldu. Camları kırık olan evin geceleri kimliği belirsiz şahısların girdiğini söyleyen vatandaşlar, bu duruma biran önce el atılması söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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