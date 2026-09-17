Bilecik’te metruk bina tehlike saçıyor

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Bilecik'in en işlek sokaklarından birinde bulunan metruk bina adeta çöp eve dönerken, mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk ev adeta çöplüğe dönerken, bu durum tepkilere neden oldu. Camları kırık olan evin geceleri kimliği belirsiz şahısların girdiğini söyleyen vatandaşlar, bu duruma biran önce el atılması söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı