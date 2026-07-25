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Bilecik’te madde bağımlılığı eğitimi

Bilecik’te madde bağımlılığı eğitimi
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Bilecik’te Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan ailelere yönelik madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Bilecik'te Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan ailelere yönelik madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelere yönelik 'Madde Bağımlılığı' konulu eğitim programı düzenlendi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara madde bağımlılığının nedenleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Eğitimle ailelerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç düzeylerinin artırılması ve özellikle çocukların risklerden korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalanan ailelerimizin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Ailelerin bağımlılığın riskleri ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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