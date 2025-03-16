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Bilecik'te Kuran Kursu Öğrencileri ve Velileri İftar Programında Bir Araya Geldi

Bilecik'te Kuran Kursu Öğrencileri ve Velileri İftar Programında Bir Araya Geldi
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Bilecik Kayıboyu 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri ve velileri, manevi bir atmosferde iftar programında buluştu. İl Müftüsü Ahmet Dilek, çocukların dini değerlerle yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Kayıboyu 4-6 Yaş Kuran Kursu öğrencileri ve velileri, iftar programında bir araya geldiler.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Başkanlık Vaizi Üzeyir Gür, müftü yardımcıları, veliler ve öğrencilerin katıldığı programda, Şeyh Edebali Meşk Gurubunun ilahileri eşliğinde manevi bir atmosfer yaşandı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hacıvat-Karagöz oyunuyla devam etti. İl Müftüsü Ahmet Dilek, iftar öncesi yaptığı açış konuşmasında; "Bugün bu mübarek ortamda sizlerle bir araya gelmek, hep birlikte iftar yapmak nasip oldu. Bu fırsatı bize bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Sizler, en kıymetli varlıklarınız olan evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu emanetin bilinciyle, onları dini ve manevi değerlerle donatmak, güzel ahlakla yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Başkanlık Vaizi Üzeyir Gür ise konuşmasında, küçük yaşlarda Kuran öğretiminin önemine değinerek, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir aile bireyi olma noktasında emek harcayan hürmetkar, cefakar hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akşam ezanının okunmasının ardından iftarlarını açan öğrenci ve veliler, Kayıboyu Camii'ne geçerek teravih namazı kıldılar. Teravih namazı sonrası çocuklar, kendileri için hazırlanan sürprizlerle karşılaştılar ve pamuk şekerlerini alarak çeşitli hediyelerle Ramazanın manevi bereketini doyasıya yaşadılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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