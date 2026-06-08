Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceler belli oldu

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları' kapsamında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yapıldı. Program, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin kazanımlarını desteklemek amacıyla düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışmada ortaokul ve lise öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı. Yarışma sonucunda ortaokul kategorisinde Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Tetik birinci olurken, Merkez Edebali Ortaokulu'ndan Yunus Emre Başpınar ikinci, Osmaneli Atatürk Ortaokulu'ndan Metehan Sever üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tahir Efe Arı birinci, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Muhammed Furkan Tetik ikinci, Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Nalbant üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı