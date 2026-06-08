Haberler

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceler belli oldu

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceler belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları' kapsamında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde yapıldı. Program, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin kazanımlarını desteklemek amacıyla düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışmada ortaokul ve lise öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı. Yarışma sonucunda ortaokul kategorisinde Meliha Ercan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emir Tetik birinci olurken, Merkez Edebali Ortaokulu'ndan Yunus Emre Başpınar ikinci, Osmaneli Atatürk Ortaokulu'ndan Metehan Sever üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tahir Efe Arı birinci, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Muhammed Furkan Tetik ikinci, Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Nalbant üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam karar çıktı
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya

Seçimden sonra duyduklarına dayanamadı: Ya şu kapıyı bir kapatın ya