Bilecik'te konut satışları yüzde 27,3 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Mart ayında, 2022 Mart ayına göre yüzde 27,3 oranında azalarak 240 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2023 Mart ayında konutların 104 adedi ilk defa (ilk el satış), 136 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik'te satışı yapılan 240 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 95 adet, diğer satışlar ise yüzde 31,0 oranında azalarak 145 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 95 konutun 52 adedi ilk satış, 43 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. - BİLECİK