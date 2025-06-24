Bilecik'te Kınalı Keklikler Doğayla Buluşturuldu

Bilecik'te Kınalı Keklikler Doğayla Buluşturuldu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik'te 300 kınalı keklik salındı. Bu çalışmalar, nesli azalan yaban hayvanlarının doğaya kazandırılmasına yönelik. Vali Faik Oktay Sözer, doğal dengeyi koruma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'te 300 kınalı keklik doğayla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen salım programı ile nesli azalan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda doğada popülasyonu azalan kınalı kekliklerin, uygun yaşam alanlarında tekrar çoğalması ve ekosisteme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kınalı kekliklerin salım programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katılarak doğaya bırakılan kekliklerin yeni yaşamlarına eşlik etti. Vali Sözer, doğal dengeyi koruma ve yaban hayatını güçlendirme yönündeki çalışmaların önemine değinerek, "Bu tür faaliyetlerle hem doğayı koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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