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Bilecik’te ’Kent Belleği Sergisi’ büyük beğeni topladı

Bilecik’te ’Kent Belleği Sergisi’ büyük beğeni topladı
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Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan ’Kent Belleği Sergisi’ büyük beğeni topladı.

Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan 'Kent Belleği Sergisi' büyük beğeni topladı.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin yaşandığı ve üç kez yakıldığı için 'Yanık Şehir' olarak nitelendirilen Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Bilecik Valiliği sergi alanında Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan 'Kent Belleği Sergisi' kuruldu. Sergi 'Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz' sloganıyla kentteki eski resimler sergilenirken, büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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