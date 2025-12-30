Haberler

Bilecik'te kamu hizmeti büyüklerin ayağına gitti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlara hizmet vermek amacıyla, nüfus müdürlüğü ekipleri haneleri ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularını yerinde aldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy Köyü Tekeciler Mahallesi'nde yaşayan ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitmekte zorlanan vatandaşlar için nüfus hizmeti yerinde sunuldu. Yenipazar İlçe Nüfus Müdürü Aykut Karagöz, haneleri tek tek ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularını yerinde aldı. Özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ve güvenli şekilde erişimini amaçlayan çalışmanın, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Devletimizin kapısı her vatandaşımıza her zaman açıktır. Ancak kapıya gelemeyen vatandaşlarımızın yanına biz gideriz. Büyüklerimizin hayır duasını almak, onların ihtiyaçlarını yerinde karşılamak bizim için en kıymetli görevdir. Bu hizmet, devletimizin her şartta vatandaşının yanında olduğunun en somut göstergesidir" dedi. - BİLECİK

