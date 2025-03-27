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Bilecik'te Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Bilecik'te Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi
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Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Bilecik'te yapılan dualarla coşkuyla kutlandı. Kayıboyu Camii'ndeki program, İl Müftüsü Ahmet Dilek'in vaazı ve Sakal-ı Şerif ziyareti ile süslendi.

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Bilecik'te bütün camilerde dualarla idrak edildi.

Kayıboyu Camii'nden Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program İl Müftüsü Ahmet Dilek'in gecenin anlam ve önemi hakkında yaptığı vaaz ile devam etti. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an'ı Kerim tilavetleri, salavatlar ve dualarla Kadir Gecesi'ni ihya etti. Kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.

Müftü Ahmet Dilek tarafından 40 katlı bohçasından çıkarılan Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi. Ziyarette bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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