Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bilecik Aile Destek Merkezi, kursiyer kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitim vererek, şiddetin türleri, başvuru yolları ve haklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bilecik Aile Destek Merkezi kursiyer kadınlarına, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitim düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan kursiyer kadınlara yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli Sosyal Çalışmacı Didem Avcı tarafından verildi. Kursiyer kadınlara kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetle mücadele mekanizmaları, başvuru yolları ve kadınların sahip olduğu haklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadınlarımızın bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmesi, şiddetle mücadelede atılacak en önemli adımlardan biridir. Bu tür eğitimlerle toplumda farkındalık oluşturmak ve kadınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
