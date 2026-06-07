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Bilecik'te kadın emeği vitrine çıktı

Bilecik'te kadın emeği vitrine çıktı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen giyim kursu sergisinde 40 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Vali Faik Oktay Sözer, kadınların üretime katılımının önemini vurguladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde kadın emeği vitrine çıktı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi tarafından Beşevler köyünde düzenlenen Giyim Kursu Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyen Vali Sözer, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurs kapsamında 40 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı çeşitli giyim ürünleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El emeği göz nuru çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek, "Kadınlarımızın üretime katılması, meslek edinmesi ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması büyük önem taşıyor. Halk eğitimi merkezlerimiz tarafından yürütülen kurslar bu anlamda çok kıymetli çalışmalar ortaya koyuyor. Sergide yer alan eserlerde büyük bir emek ve özveri görüyoruz. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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