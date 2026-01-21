Haberler

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı toplantısı

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı toplantısı
Bilecik'te, Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 yılı faaliyet planlaması için bir toplantı düzenledi. Albay Ali Vanlı'nın başkanlık ettiği toplantıda, geleceğe dair projeler ve çalışmalar hakkında istişareler yapıldı.

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 yılında yürütülecek faaliyetlerin planlanması amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği üyeleri katıldı. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde vakıf faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, 2026 yılında icra edilmesi planlanan projeler ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, jandarma teşkilatının sosyal, kültürel ve destekleyici faaliyetlerinin güçlendirilmesi, vakıf çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Karşılıklı istişarelerin ardından gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Jandarma Asayiş Vakfımızın ilimizde yürüttüğü faaliyetleri önemsiyoruz. 2026 yılında da birlik ve beraberlik içerisinde, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
