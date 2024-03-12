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Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.

Bilecik'te 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımlarıyla Bilecik'te 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunuşuyla başlayan program çeşitli gösteriler, tiyatrolarla devam etti.

Ardından Vali Aygöl, sahneye çıkarak küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti.

Vali Aygöl, program sonunda gösteri alanı girişinde bulunan günün anlam ve önemini temsil eden sergiyi inceledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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