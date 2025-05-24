Bilecik'te İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında, Gölpazarı İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda, din hizmetlerinin sunumu ve Kurban Bayramı organizasyonu ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında gerçekleştirilen Mayıs Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı'na Gölpazarı İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçelerde görev yapan müftüler katılım sağlarken, ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Yaklaşan Kurban Bayramı çerçevesinde vekalet yoluyla kurban organizasyonunun detayları ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında İl Müftüsü Ahmet Dilek, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek ve beraberindeki heyet, Gölpazarı'nda bulunan Gülbahçe 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarette kursun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Dilek, minik öğrencilerle sohbet etti. Gölpazarı İlçe Müftüsü Hasan Nacar, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Ahmet Dilek ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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