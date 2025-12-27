Bilecik'te içme suyu tesislerinin elektrik altyapısı güçlendirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde içme suyu tesislerinin elektrik altyapısı güçlendirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Çiftlik köylerinde, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından gerçekleştirilen içme suyu tesislerine yönelik elektrik altyapı projeleri tamamlandı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, her iki köyde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Düzmeşe Köyü'nde, içme suyu tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 450 metre uzunluğunda alçak gerilim (AG) hattı yapım projesi hayata geçirildi. 12 beton direkli yeni hattın tamamlanması ve OEDAŞ abonelik işlemlerinin sonuçlanmasıyla, daha önce jeneratörle çalışan pompa binası elektrik şebekesine bağlandı. Yapılan çalışma sayesinde vatandaşlar adına yüzde 75 oranında tasarruf sağlandı.

Çiftlik Köyü'nde ise kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu tesisi elektrik hattı yenilendi. KHGB tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 377 metrelik hat alpek kablo kullanılarak yeniden yapıldı ve gerekli tüm malzemelerle montaj işlemleri tamamlandı. Bu sayede su deposunun elektrik ihtiyacı kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanmaya başlandı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyunun kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanması önceliğimizdir. KHGB marifetiyle hayata geçirilen bu projelerle hem altyapımızı güçlendiriyor hem de önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK