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Huzurevinde dondurma keyfi

Huzurevinde dondurma keyfi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde yaz etkinlikleri kapsamında yaşlı bireylere dondurma ikram edildi. Etkinlikte moral ve sosyal katılım hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde dondurma keyfi yaşandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düzenlenen etkinlik kapsamında huzurevinde kalan yaşlı bireylere dondurma ikramında bulunuldu. Etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya gelerek keyifli sohbetler eşliğinde hoş vakit geçirdi. Gerçekleştirilen programda, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve moral motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlandı. Huzurevi sakinleri, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da etkinlikte yer alarak huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Onların sosyal hayata aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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