Haberler

Bilecik'te araması olan 4 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Bilecik'te araması olan 4 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında 4 kişi yakalanırken, bunlardan biri tutuklandı. Amaç, çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve suç oranını azaltmak.

Bilecik'te jandarma tarafından 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında yapılan denetimde araması olan 4 kişi yakalanırken bunlardan 1'i tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korumak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla kapsamlı denetim yapıldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetiminde 92 personel katılırken, 671 şahıs kontrol edildi. 21 okul servisi ve 13 okul çevresinde ve 15 cafe, kahvehane ile oyun salonlarında yapılan denetimlerde sorgusu yapılan ve yakalanması olan 4 kişi yakalandı. 141 araç ve sürücüsü kontrolden edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmağı öğrenildi.

Yakalanması olan 4 kişiden 1'i tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza Evine gönderilirken, 3 kişi de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan kontrolde yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak askerlik şubesine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Bakan Kurum, küçük Yusuf ve dedesinin hikayesini paylaştı

Aynı evden 6 cenaze çıktı! Bakan paylaştı, herkes hüzne boğuldu