Bilecik'te araması olan 4 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Bilecik'te jandarma tarafından 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında yapılan denetimde araması olan 4 kişi yakalanırken bunlardan 1'i tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korumak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla kapsamlı denetim yapıldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetiminde 92 personel katılırken, 671 şahıs kontrol edildi. 21 okul servisi ve 13 okul çevresinde ve 15 cafe, kahvehane ile oyun salonlarında yapılan denetimlerde sorgusu yapılan ve yakalanması olan 4 kişi yakalandı. 141 araç ve sürücüsü kontrolden edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmağı öğrenildi.

Yakalanması olan 4 kişiden 1'i tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza Evine gönderilirken, 3 kişi de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan kontrolde yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak askerlik şubesine teslim edildi. - BİLECİK