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Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde yapılan Hıdırellez şenlikleri, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla devam etti. Doğa ve insanlarla iç içe bir ortamda gerçekleşen kutlamalar, miniklerin gösterileri ve halk oyunlarıyla renklendi.

Bilecik'te Hıdırellez şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde kutlanan Hıdırellez şenliği Vali Şefik Aygöl'ün katılımlarıyla devam etti. Doğa ve insanlarla iç içe bir ortamın olduğu Hıdırellez kutlamaları ile yazın gelişi doyasıya kutlandı.

Coşkulu Hıdırellez şenliği miniklerin büyük beğeni toplayan gösterileri ve halk oyunları ile devam etti. Ardından Vali Aygöl'ün de katılımlarıyla gençler arası oyunlar oynandı. Hıdırellez şenliklerine giderek halkı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vali Aygöl, "Yapılan kutlamalarımızla şunu fark ediyoruz ki doğa ile insan arasındaki bağ güçleniyor. Yaşımın döngüsünün yeniden başlamasını sembolize ediyor. Bugün burada olmaktan keyif duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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