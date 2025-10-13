Haberler

Bilecik'te Hane Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Bilecik'te Hane Ziyaretleri Gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ulusal Hane Ziyaretleri Programı kapsamında, Bilecik'te çeşitli haneler ziyaret edilerek vatandaşlara sosyal hizmetler hakkında bilgi verildi ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tanas Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakanlığın hizmet modelleri hakkında köy halkına bilgi verilirken, vatandaşların ihtiyaçları yerinde değerlendirildi. Vatandaşların devletin sunduğu hizmet ve imkanlara daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla yapılan görüşmelerde, sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
