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Şifa Kur'an Kursu'nda hafızlık sevinci yaşandı

Şifa Kur'an Kursu'nda hafızlık sevinci yaşandı
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Bilecik'teki Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen merasimde dualar edildi, öğrenciler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler hafızlık sevinci yaşadı.

Bilecik'te faaliyet gösteren Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için 'Hafızlık Tamamlama Merasimi' gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen programda dualar edilirken, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Merasimde, hafızlık sürecinde öğrencilerin yetişmesine katkı sunan aileler ile Kur'an kursu öğreticileri Sümeyye Sert ve Zehra R. Sanrı başta olmak üzere emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür edildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Hafızlık, Allah'ın kelamını gönüllerde muhafaza etme şerefidir. Asıl önemli olan ise hafızlığı ömür boyu koruyarak Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'i büyük bir gayret ve özveriyle ezberleyerek hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların yetişmesinde büyük emekleri bulunan ailelerine, fedakarca rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerimiz Sümeyye Sert ve Zehra R. Sanrı hocalarımıza, ayrıca süreç boyunca katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Rabbimizden hafızlarımızın Kur'an-ı Kerim'i hayatlarının rehberi kılmalarını, ilimleriyle amel eden, ahlakıyla örnek olan nesiller olarak ümmetimize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını niyaz ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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