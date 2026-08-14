Bilecik'te 19 Kilometrelik Grup Köy Yolunun 12 Kilometresi Sıcak Asfaltla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi tarafından Bozüyük ilçesinde Göynücek-Düzağaç-Dombayçayır Grup Köy Yolu'nda sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Valimiz Sözer, güzergahta gerçekleştirilen yol genişletme, viraj ve altyapı iyileştirme çalışmalarının ardından devam eden sıcak asfalt uygulamalarını inceledi. Göynücek, Düzağaç ve Dombayçayır köylerinin ulaşımını sağlayan grup köy yolunun toplam uzunluğu 19 kilometre. Güzergahın 2,3 kilometrelik bölümünde 2017, 3,7 kilometrelik bölümünde 2024 ve 6 kilometrelik bölümünde ise 2025 yılı asfalt programları kapsamında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak toplam 12 kilometre sıcak asfaltla buluşturuldu.

2026 yılı çalışmalarıyla birlikte güzergahın kalan 7 kilometrelik bölümünün de sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı