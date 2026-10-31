Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te gönüllü gençler çocuk evlerindeki çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te gönüllü gençler çocuk evlerindeki çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve oyunlar oynadı. Buluşmayla çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması ve paylaşma duygularının desteklenmesi amaçlandı.

Bilecik'te gönüllü gençler çocuk evlerinde kalan çocuklarla buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ile Gençlik Merkezi gönüllü gençleri bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklar ve gönüllü gençler birlikte vakit geçirerek sohbet etti oyunlar oynadı. Buluşmanın, çocukların sosyal etkileşimlerini artırması ve paylaşma duygularını desteklemesi amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyen ve kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunan bu tür buluşmaları önemsiyoruz. Gönüllü gençlerimizin çocuklarımızla bir araya gelmesi, aralarındaki iletişimi ve paylaşma duygusunu güçlendiriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt

Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt
Hakimi'den sıra dışı performans! PSG, rakibini beşledi

Bu adam sağ bek! 90 dakikada yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?