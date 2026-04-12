Geleceğin pehlivanları güreş kursuyla yetişiyor

Geleceğin pehlivanları, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) kalan çocukların katıldığı güreş kursuyla yetişiyor.

Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, açılan güreş kursu sayesinde hem zinde kalıyor hem de ata sporu güreşle disiplin kazanıyor. Kursun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığı belirtildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, sporun önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlü bireyler olarak yetişmesi için bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Ata sporumuz güreşle onların gelişimine katkı sunmak bizim için büyük bir gururdur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı