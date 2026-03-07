Bilecik'te 'Filistin Film Günleri' sinemaseverlerle buluşacak

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, ' Filistin Film Günleri' etkinliğinin sinemaseverlerle buluşacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Bilecik'te de Filistin temalı üç önemli film izleyiciyle buluşacak.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, "'Gidecek Yer Yok (No Other Land)', 'Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)' ve 'Senden Geriye Kalan (All That's Left of You)' adlı filmler etkinlik kapsamında izleyiciyle buluşacak. 97'inci Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel dalında Oscar ödülü kazanan 'Gidecek Yer Yok (No Other Land)' filminin yanı sıra 'Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)' filmi En İyi Uluslararası Film dalında Akademi Ödülleri'ne aday gösterilmiştir. 'Senden Geriye Kalan (All That's Left of You)' filmi ise Ürdün tarafından aynı kategoride aday adayı olarak gösterilmiştir. Filistin Film Günleri; Filistin'de yaşanan insan hikayelerini, yerinden edilme olgusunu, savaşın siviller üzerindeki etkilerini ve kuşaklar arası travmaları sinemanın evrensel dili aracılığıyla izleyiciye ulaştırmayı amaçlamaktadır. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen etkinlik, toplumsal dayanışma ve ortak insani değerler çerçevesinde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Gösterimler 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki sinema salonlarında gerçekleştirilecek olup, bilet fiyatı 120 TL olarak belirlenmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı