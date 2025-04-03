Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti

Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu

Bilecik'te Fidan Dikim Etkinliği ile Çevre Bilinci Artırıldı

Bilecik'te Fidan Dikim Etkinliği ile Çevre Bilinci Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'Ormanlar geleceğe bırakabileceğimiz en büyük mirastır' temasıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Adalet Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, çevre bilincini artırmayı ve topluma kazandırmayı hedefliyor.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı çevre etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri ve yükümlüler, "Ormanlar geleceğe bırakabileceğimiz en büyük mirastır" temasıyla bir fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlik, Adalet Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi ve kentte çevre bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Katılımcılar, geleceğe yeşil bir miras bırakmanın önemine vurgu yaparken, yüzlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlik kapsamında, yükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre dostu alışkanlıkların pekiştirilmesi amaçlandı.

Yetkililer etkinliğin ardından yaptığı açıklamada doğayı korumanın sadece bir birey sorumluluğu olmadığını, aynı zamanda toplumun ortak mirasını sürdürülebilir kılma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.