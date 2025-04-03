Bilecik'te Fidan Dikim Etkinliği ile Çevre Bilinci Artırıldı

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı çevre etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri ve yükümlüler, "Ormanlar geleceğe bırakabileceğimiz en büyük mirastır" temasıyla bir fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlik, Adalet Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi ve kentte çevre bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Katılımcılar, geleceğe yeşil bir miras bırakmanın önemine vurgu yaparken, yüzlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlik kapsamında, yükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre dostu alışkanlıkların pekiştirilmesi amaçlandı.

Yetkililer etkinliğin ardından yaptığı açıklamada doğayı korumanın sadece bir birey sorumluluğu olmadığını, aynı zamanda toplumun ortak mirasını sürdürülebilir kılma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. - BİLECİK