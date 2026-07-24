Haberler

Bilecik'te Ezanı Güzel Okuma ve Hutbe Sunumu Yarışmalarında Birinciler Belli Oldu

Bilecik'te Ezanı Güzel Okuma ve Hutbe Sunumu Yarışmalarında Birinciler Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali tamamlandı. Ezanı Güzel Okuma'da Yusuf Ayhan, Etkili Hutbe Sunumu'nda ise Ali Topal il birincisi olarak bölge finallerinde Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, yarışmacıları tebrik ederek başarılar diledi.

Bilecik'te düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finalinde birinciler belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının Bilecik İl Finali, İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında yapılan yarışmalarda; İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar, Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir ve Vaiz Mücahit Önel'den oluşan komisyon, yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Danişment Köyü Camii İmam-Hatibi Yusuf Ayhan il birincisi oldu. Ayhan, Bilecik'te gerçekleştirilecek bölge finalinde ili temsil edecek. Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında ise Söğüt Dereboyu Köyü Camii İmam-Hatibi Ali Topal il birinciliğini elde ederek Tekirdağ'da düzenlenecek bölge finalinde Bilecik adına yarışma hakkı kazandı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında derece elde eden din görevlilerimizi tebrik ediyorum. Meslektaşlarımızın bölge finallerinde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Tavırlara dikkat
5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü

Görüntü herhangi bir korku filminden değil! Ölü sayısı 5 bini aştı