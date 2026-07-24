Bilecik'te Ezanı Güzel Okuma ve Hutbe Sunumu Yarışmalarında Birinciler Belli Oldu

Bilecik'te düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finalinde birinciler belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının Bilecik İl Finali, İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında yapılan yarışmalarda; İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar, Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir ve Vaiz Mücahit Önel'den oluşan komisyon, yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Danişment Köyü Camii İmam-Hatibi Yusuf Ayhan il birincisi oldu. Ayhan, Bilecik'te gerçekleştirilecek bölge finalinde ili temsil edecek. Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında ise Söğüt Dereboyu Köyü Camii İmam-Hatibi Ali Topal il birinciliğini elde ederek Tekirdağ'da düzenlenecek bölge finalinde Bilecik adına yarışma hakkı kazandı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarında derece elde eden din görevlilerimizi tebrik ediyorum. Meslektaşlarımızın bölge finallerinde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı