Bilecik'te engelli bireyler ve ailelerine dijital güvenlik eğitimi verildi

Bilecik'te engelli bireyler ve ailelerine internet güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı eğitimde, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ele alındı. Eğitim kapsamında sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı ile dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların internet ortamındaki tehlikelere karşı farkındalık kazanması ve dijital araçları daha güvenli kullanması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İnternet ve sosyal medya günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu alanların bilinçli ve güvenli kullanılması, dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazanılması açısından büyük önem taşıyor. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarımızı önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı