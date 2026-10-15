Haberler

Bilecik'te ekili ürünü talan eden 167 kiloluk domuz Avcı Roçkolar tarafından vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te ekili ürünü talan eden 167 kiloluk domuz Avcı Roçkolar tarafından vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te geceleri bahçelerdeki ekili ürünü talan eden dev domuz, kendilerini 'Avcı Roçkolar' olarak adlandıran avcılar tarafından Edebali Devlet Avlağı'nda vuruldu. Gerekli izinleri alan ekip, bir gün bekledikten sonra 167 kilo ağırlığındaki domuzla poz verdi.

Bilecik'te bir mahallede bahçelere musallat olan dev domuzu 'Avcı Roçkolar' vurdu.

Bilecik ormanlık alandan geceleri aç kaldığı için merkez Hürriyet Mahallesi Kayın Sokak üzerine inerek bahçelerdeki ekili ürünü talan eden dev domuz insanları çileden çıkardı. Bir sokak sakini durumu kendilerini 'Avcı Roçkolar' adlandıran avcılara durumu iletti. Bunun üzerine grup üyeleri Edebali Devlet Avlağı'nda geldiğini tespit edilen dev domuz için gerekli izinleri aldılar. Grup üyeleri sokak üzerinde bir gün domuzu beklerken, hayvan Edebali Devlet Avlağı'nda vuruldu. Ekip domuz ile bir de poz verirken, hayvanın 167 kilo olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü

İstanbul'u vuran rekoru Vali Gül açıkladı: Cumhuriyet tarihinin...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir

Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hatayla cebinizde 600 bin çıkabilir