Bilecik'te Dünya Engelliler Günü için özel bir akşam yemeği düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Bilecik'te dün gece düzenlenen yemeğe özel bireyler katıldı.

Bilecik Belediyesi'ne ait Vadipark Sosyal Tesislerde düzenlenen akşam yemeği etkinliğine özel bireyler ve aileleri davet edildi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ise tüm masaları gezerek her aile ile tek tek ilgilendi. Engellerin hep birlikte aşılacağını belirten Başkan Subaşı, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri hep birlikte yok edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız zaman ortada engel kalmadığını göreceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK