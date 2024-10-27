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Bilecik'te Domuz Avında 1 Avcı Yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde, yaban domuzları tarım alanlarına zarar verirken, düzenlenen domuz avında 1 avcı domuzun saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı avcı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te domuzları avlayan 1 avcı yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli İlçesinde meyve bahçelerine ve ekili alanlara zarar veren domuz sayısının çok artması üzerine mağdur olan köy sakinleri Merkez Avcılar Kulübünden destek istedi. Kulüp üyeleri bölgede domuz avına çıkarken, domuz saldırısına uğrayan 1 avcı yaralandı.

Osmaneli İlçesine Bağlı Soğcakpınar Köyünde yaban domuzları çiftçilerin tarım arazilerine zarar vermeye başladı. Köy Muhtarı Atasoy Uslu, ilçe merkezinde bulunan Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübüne giderek avcılardan destek istedi.

Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Avcı ve dernek üyeleri, Soğcakpınar köyü Kocadağ mevkiine giderek arazide düzenledikleri sürek avında birçok yaban domuzunu etkisiz hale getirerek çiftçilere destek oldu. Gerçekleştirilen av sırasında Merkez Avcılar Kulübü üyelerinden Selahattin Koç domuzun saldırısına uğrayarak dizinden ve ayağından yaralandı. Olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köylülerin tarım yapamaz hale geldiğini aktaran Soğcakpınar Köyü Muhtarı Atasoy Uslu "Her yıl hızlıca artan domuz popülasyonu birçok arazimize ciddi zarar veriyor. Çiftçilerimizin geliri yok oluyor. Bu nedenle yaban domuzların temizlenmesi gerekiyor. Biz köy sakinleri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyorduk. Köyümüze gelerek bizlere destek veren Osmaneli Merkez acılar kulüp Başkanı Mustafa Avcıya ve üyelerine verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sürek av sırasında domuzun saldırısına uğrayan usta avcı Selahattin Koç'a da geçmiş olsun diyorum ve acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Bilecik'te Domuz Avında 1 Avcı Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZUHAL CEYHAN - Yerel

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