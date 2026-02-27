Haberler

Bilecik'te dolandırıcılık bilgilendirmesi

Güncelleme:
Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi. Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar'ında gerçekleştirilen etkinlikte, dolandırıcılık riskleri hakkında broşürler dağıtıldı ve güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar'ında dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık riskleri, sahte para ve internet dolandırıcılığı gibi konular hakkında broşür dağıtarak bilinçlendirme çalışması yaptı. Etkinlikte ayrıca genel güvenlik tedbirleri ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar da anlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Birimlerimiz farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı toplumsal bilinci artırmaktır" dedi. - BİLECİK

