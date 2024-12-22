Bilecik'te Din Hizmetleri ve Eğitim Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Ele Alındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Bilecik İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen ve Sabri Bağcı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda din hizmetleri ve eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımlar konusu ele alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonun da Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Faaliyet, Hizmet Alanları semineri düzenlendi.

Etkinlikte; toplumun farklı kesimlerine hitap eden yaygın din eğitimi faaliyetleri, 4-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan özel eğitim programları ve hafızlık eğitimlerinin geliştirilmesi konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca Kur'an kurslarının modern yöntemlerle uyumlu hale getirilmesi ve sahih dini bilgilere dayalı öğrenim süreçlerinin önemi vurgulandı.

2022 yılında kurulan Diyanet Akademisi'nin meslek öncesi eğitimlerdeki rolü ve din hizmetlerine getirdiği yeni standartlar tanıtıldı. Özel gereksinimli bireyler ve mültecilere yönelik eğitim programlarının yanı sıra milli ve manevi değerlerin topluma aktarılmasının önemi de ifade edildi. Eğitimde teknolojik yeniliklerin kullanımı ve öğretim yöntemlerinin güncellenmesi gibi konular da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş'ın, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK