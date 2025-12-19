Bozüyük'te köy yatırımları yerinde incelendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyü'nde yürütülen altyapı çalışmaları ve devam eden yatırımlar, yerinde incelendi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Darıdere Köyü'nü ziyaret ederek; Bozüyük Kaymakamlığı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ve Köy Muhtarlığı iş birliğiyle sürdürülen altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köyde devam eden yatırım faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve köy halkının yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik projelerin planlanan program doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Köylerimizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurumlarımızın iş birliğiyle Darıdere Köyü'nde yürütülen yatırımların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK