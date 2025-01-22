Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
En acı liste! Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası

Bilecik'te Çocuklar İçin Ücretsiz Çizgi Film Etkinlikleri Düzenleniyor

Bilecik'te Çocuklar İçin Ücretsiz Çizgi Film Etkinlikleri Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ara tatil boyunca çocuklar için ücretsiz çizgi film etkinlikleri düzenleneceğini ve 'Aya Sihirli Yolculuk' adlı filme yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Etkinlikler, 11 animasyonlu çocuk filmi ile devam edecek.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ara tatil için çocuklara ücretsiz etkinlikler hazırladıklarını, dün itibariyle de Aya Sihirli Yolculuk adlı çizgi filme yoğun katılım olduğunu söyledi.

İl Müdürü Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Çocuklara muhteşem bir yarıyıl tatil hediyesi sunduklarını söyledi. Bilecik Şeyh Edebali ve Kongre Merkezi'nde dün itibariyle başlayan çizgi filme yoğun ilgi olduğunu anlatan Bircan sözlerine şöyle devam etti;

"17 Ocak'tan itibaren 15 günlük ara tatile girmesiyle. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak, bu sebeple öğrenciler için bir etkinlik ajandası hazırladık.11 animasyonlu sinema çocuk filmi, Bilecik Şeyh Edebali ve Kongre Merkezi'nde birbirinden güzel çizgi filmler ücretsiz olarak Çarşamba günü itibariyle saat 13: 00'da 5, 16 yaş arasında öğrencilerle buluşacak.21 Ocak Salı günü çocuklar Aya Sihirli Yolculuk adlı çizgi filmi izledi. 200 yakın çocuk güzel vakit geçirdi. Bugün 'Milli Yas' nedeniyle çizgi film yok. Yarın Asi Prenses, 24 Ocak Perşembe uçan halı ve kayıp elmas, 25 Ocak Cuma Kuzular Kurtlara Karşı, 26 Ocak Cumartesi Periler Ülkesi, 27 Ocak Pazar SamSam, 28 Ocak Pazartesi Kabakçı'nın Hayatı, 29 Ocak Salı Mavka Ormanın Şarkısı, 30 Ocak Çarşamba Muhteşem Kedi Maurice, 30 Ocak Perşembe Bobi Dikenlerin Gücü Adına çizgi film gösterileri olacak. Etkinliğimiz 1 Şubat günü Sevimli Ejderha Kokanat adlı çizgi film ile son bulacak."

Öte yandan miniklere çizgi film sonrası kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
img

Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Maç sonrası yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu
76 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.