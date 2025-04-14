Bilecik'te Çocuklar İçin Gıda ve Su İsrafı Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde Bilecik'te anlamlı bir proje hayata geçirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ildeki çocuk kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile bakım personellerine önemli konularda bilgilendirme yapıldı. Gıda Mühendisi Selda Boyacı, Ziraat Mühendisi Emine Maral ve Şube Müdürü Derya Aksu tarafından sunulan eğitimlerde, gıda okuryazarlığı, gıda ve su israfı ve su kısıtı gibi kritik başlıklar ele alındı.

Eğitimlerin, bireylerin sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanması ve kaynakların etkin kullanımına dair farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür projelerin hem çocukların hem de personelin bilinçlenmesine büyük katkı sunduğunu belirtti. - BİLECİK