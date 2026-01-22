Bilecik'te 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında birinci oldu

Bilecik'te düzenlenen 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında il birincisi olan öğrenci, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamında ağırlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında Bilecik İl Birincisi olan Edebali Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Aysima Kurum, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamında misafir edildi. Başarısından dolayı Aysima Kurum'u tebrik eden Vali Sözer, bilinçli tüketim farkındalığının küçük yaşlarda kazanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Sözer, başarılı öğrenciye tablet hediyesini takdim ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bu anlamlı yarışmada emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencimizin kıymetli ailesine teşekkür ediyor, Aysima Kurum'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK